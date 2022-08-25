"Дети - детям": в Москве подводят итоги акции по сбору книг для ребят из Донбасса

К проекту подключились жители всей России

В четверг в Москве подводят итоги всероссийской акции по сбору книг для ребят Донецкой и Луганской народных республик "Дети - детям".

Мероприятие организовано Министерством просвещения, Российским движением школьников и Российским детско-юношеским центром совместно с гуманитарной миссией МЫВМЕСТЕ с Донбассом.

К проекту подключились жители всей страны. Литературу сдавали школьники и их родители, а также педагоги, писатели и общественные деятели.

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