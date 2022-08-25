Температура воздуха в Москве приблизилась к рекордной отметке

На метеостанции ВДНХ зафиксировано 30,3 градуса

В столице сегодня самый жаркий день. Температура воздуха может приблизится к показателям плюс 35 в тени. Впрочем, и без этого погодные рекорды уже есть.

Так, к полудню на метеостанции ВДНХ было плюс 30,3 градуса, впервые за 34 года. Тогда в конце 80-х в этот день фиксировали плюс 29,3 градуса. В городе продолжает действовать "оранжевый" уровень опасности. Поэтому лучше носить головной убор, пить больше воды. Её, кстати, уже с утра начали раздавать на нескольких станциях метро, вокзалах и железнодорожных станциях.

Что же касается прогнозов, то они пока не утешительные. Жара в столице продержится прямо до конца лета.

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