Мошенники выманили у 80-летней жительницы Коломны 300 тысяч рублей

Ведется поиск преступников

Под Коломной мошенники обманули 80-летнюю местную жительницу на 300 тысяч рублей. Пенсионерке на телефон позвонила девушка, которая представилась её внучкой. И рассказала историю, как она якобы перешла дорогу в неположенном месте и спровоцировала тем самым дорожную аварию.

Все живы, но водитель в тяжелом состоянии. Спасти лже-внучку от тюрьмы теперь может только крупная сумма денег. Деньги забирал 23-летний курьер. По его словам, ему предложили работу только две недели назад, сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Следователи ведут розыск его сообщников, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"