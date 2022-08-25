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Мошенники выманили у 80-летней жительницы Коломны 300 тысяч рублей

15:07
  • четверг
  • 25 августа 2022

Ведется поиск преступников

Под Коломной мошенники обманули 80-летнюю местную жительницу на 300 тысяч рублей. Пенсионерке на телефон позвонила девушка, которая представилась её внучкой. И рассказала историю, как она якобы перешла дорогу в неположенном месте и спровоцировала тем самым дорожную аварию.

Все живы, но водитель в тяжелом состоянии. Спасти лже-внучку от тюрьмы теперь может только крупная сумма денег. Деньги забирал 23-летний курьер. По его словам, ему предложили работу только две недели назад, сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Следователи ведут розыск его сообщников, сообщает "ТВ Центр".

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