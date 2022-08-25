В Лужниках завершается реконструкция спортивной арены "Дружба"

После ремонта знаменитая "ракушка" будет принимать самые крупные спортивные соревнования

В Лужниках завершается реконструкция легендарного зала "Дружба". Универсальный спорткомплекс был построен к летним Олимпийским играм 80-го года. Там проходили соревнования по теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию и не только.

Знаменитая "ракушка" в Лужниках постепенно принимает привычный глазу москвича вид. Капитальный ремонт здесь начался ещё в 2018-м, и вот работы - на финишной прямой. Строители уже укрепили несущие конструкции, установили современную систему безопасности, поменяли все инженерные коммуникации и провели новые вентиляцию и кондиционирование. Теперь дело за малым: снаружи рабочие приступили к облицовке алюминием железобетонных лепестков, из которых сделаны кровля и фасад, а внутри начали отделочные работы.

"В центральном зале сейчас монтируется предпоследнее покрытие, на которое мы уже будем выстилать спортивный линолеум. Это будет базовое покрытие, на котором будет нанесено 5 разметок. Это волейбол, мини-футбол, гандбол, большой теннис и бадминтон", - рассказал руководитель проекта "Зал "Дружба" АО "Лужники" Евгений Кривцов.

Такое покрытие в любой точке выдерживает нагрузку до 850 килограммов на квадратный метр. Это позволит проводить в зале состязания международного уровня и концерты.

В старой "Дружбе" было почти 3,5 тысячи зрительных мест, в новой их будет меньше – 3078, но они станут более комфортными за счёт ширины кресла и подлокотников. Верхняя часть амфитеатра будет стационарной. Ну а нижняя - телескопической. Это значит, что в зависимости от масштаба мероприятия нижнюю трибуну можно будет раздвинуть - целиком или частично - или вовсе убрать.

Три бывших теннисных зала тоже станут многофункциональными. Количество раздевалок увеличили до 20, предусмотрели тренажёрный зал и медико-восстановительные комнаты, три буфета и ВИП-кафе, конференц-зал и пресс-центр. Обо всём этом раньше нельзя было и мечтать: возводили "Дружбу" ещё к Олимпиаде-80. За прошедшие годы здание пришло в аварийное состояние и морально устарело.

"Произошла интеграция здания и маломобильных групп населения. То есть любые колясочники и инвалиды смогут подняться на лифтах на уровень центрального зала и уровень фойе", - отметил Евгений Кривцов.

Но "Дружба" в прошлом - это не только место для зрелищ. В 93-м году на её базе открылась крупнейшая в Москве детская теннисная школа. Одной из первых учиться сюда пришла Александра Казанова, для неё, как и для многих профессионалов и любителей, универсальный спортивный зал стал вторым домом.

"Было три вида покрытия: хард, грунт, искусственная трава, что давало возможность тренироваться на разных покрытиях, готовиться к разным соревнованиям, это большой плюс. Потому что по всей Москве очень тяжело найти корты, чтобы в одном месте были разные покрытия", - рассказала она.

Уличные корты с покрытиями всех видов вернутся на своё место: 7 площадок в процессе подготовки. Но это ещё не всё. Прямо напротив "Дружбы" сейчас строят огромный спорткомплекс, там расположится теннисный клуб "Лужники". Внутри будет 14 крытых кортов, но за счёт специальной витражной конструкции у спортсменов всегда будет ощущение тренировки на природе.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"