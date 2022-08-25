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Крупнейший съемочный павильон "Мосфильма" откроют в сентябре

15:12
  • четверг
  • 25 августа 2022

Он появится в Раменках

В сентябре в Раменках откроются киноконцертный комплекс и крупнейший съёмочный павильон "Мосфильма". Объекты уже почти готовы. Сегодня там прошла итоговая проверка, сообщает "ТВ Центр".

Комплекс представляет собой два соединенных между собой четырехэтажных строения общей площадью почти 11 тысяч квадратных метра. В одном здании расположено 4 кинозала, оснащённых по последнему слову техники. В самом большом, рассчитанном более чем на 500 зрителей, установлена система, не имеющая аналогов в России.

Рядом съёмочный павильон №17 - крупнейший в стране, площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Его техническая инфраструктура позволяет вести съемки на воде и на льду.

"Как вы видите, высота позволяет делать декорации пятиэтажного дома. Оснащено тоже по самым современным требованиям. Это будет самый востребованный павильон на сегодняшний день", - отметил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

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