Шойгу обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с французским коллегой

Москва и Париж ждут экспертов МАГАТЭ

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Телефонный разговор состоялся в четверг, 25 августа, по инициативе Парижа. Российский министр заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) способны нарушить безопасное функционирование станции.

И Шойгу, и Лекорню отметили важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ, а также готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации.

Во вторник отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС обсудили глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. В Париже выступили за скорейшее направление миссии экспертов в соответствии с рекомендациями генерального директора организации.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"