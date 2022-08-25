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Собянин назвал очень сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области

12:49
  • четверг
  • 25 августа 2022

В ближайшие дни площадь пожаров может увеличиться

Сергей Собянин оценил ситуацию с природными пожарами в Рязанской области остается сложной. Об этом мэр Москвы заявил после облета территории. По мнению Собянина, в ближайшие дни площадь пожаров может расшириться.

"Две минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная, очень сложная", - сказал Собянин (цитата по "Интерфаксу").

По прогнозу мэра, локализовать пожары удастся в течение 1-2 дней, а затем их потушат. При этом особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, подчеркнул Собянин.

В свою очередь вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко заявил, что защитная полоса шириной до 20 метров, которая сформирована вокруг пожаров в Рязанской области, предотвратит распространение огня.

В то же время глава МЧС России Александр Куренков не стал прогнозировать сроки возможной локализации лесных пожаров в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС. По его словам, все зависит от погоды и обстановки.

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