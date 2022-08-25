Китай объяснил участие в учениях "Восток-2022" в России

Китайские военные уже прибыли на место маневров

Участие Китая в учениях "Восток-2022" в России направлено на повышение уровня стратегического сотрудничества с военными других стран. Об этом в четверг, 25 августа, рассказал официальный представитель китайского министерства обороны Тань Кэфэй.

Как заявил Кэфэй, участники учение также решают задачу совершенствования способности совместно решать проблемы безопасности и устранять различные угрозы.

Представители китайских сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые принимают участие в учениях "Восток-2022", уже прибыли в место назначения. Они сформировали группировки войск, разбили полевой лагерь и провели рекогносцировку местности, а также провели тренировочные полеты для адаптации к местности.

Представители ВМС КНР сгруппировались с российскими кораблями и осуществили проверку связи и другие упражнения, цитирует Кэфэя РИА Новости.

Учения "Восток-2022" пройдут с 30 августа по 5 сентября в России на полигонах Восточного военного округа. В начале августа свое участие в учениях подтвердила белорусская сторона.

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