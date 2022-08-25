Абхазия подтвердила заинтересованность в интеграции с Россией

Об этом рассказал глава государства

Абхазия заинтересована в прочном союзе и дальнейшей интеграции с Россией. Об этом в четверг, 25 августа, рассказал президент республики Аслан Бжания.

По словам политика, в случае такой перспективы, как союзное государство с участием России, Белоруссии и других стран, желающих присоединиться с этому союзу, Абхазия с удовольствием поддержала бы эту идею.

Идея союзного государства близка народу Абхазии, она соответствует национальным интересам республики, в которой понимают необходимость прочного союза с Россией, отметил Бжания.

Абхазский лидер выразил уверенность в том, что после завершения Россией спецоперации на Украине "будет совершенно иная реальность" и для всех станет очевидно, "кто в это тяжелое время был по-настоящему рядом с народом и руководством России", сообщает ТАСС.

Ранее власти Абхазии отмечали, что страна очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в контексте социально-экономического развития и обеспечения безопасности. В МИД Абхазии подчеркивали, что отношения двух государств развиваются поступательно и динамично, а базируются они на прочном договорно-правовом фундаменте.

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