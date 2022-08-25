Минобороны: ВСУ за сутки семь раз обстреляли район ЗАЭС

ВС России подавили атаку

За прошедшие сутки украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Обстрелы велись с противоположного берега Каховского водохранилища – с позиций ВСУ в Никополе, Марганце, Высшетарасовке и Червоногригоровке.

"Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены", - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее гнендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все очень близки к достижению соглашения о доступе к Запорожской атомной электростанции. Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней.

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