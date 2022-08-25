ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: ВСУ за сутки семь раз обстреляли район ЗАЭС

13:24
  • четверг
  • 25 августа 2022

ВС России подавили атаку

За прошедшие сутки украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Обстрелы велись с противоположного берега Каховского водохранилища – с позиций ВСУ в Никополе, Марганце, Высшетарасовке и Червоногригоровке.

"Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены", - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее гнендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все очень близки к достижению соглашения о доступе к Запорожской атомной электростанции. Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.