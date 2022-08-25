МЧС отчиталось о готовности второй полосы обороны от пожаров в Рязанской области

В регионе продолжается борьба с лесными пожарами

Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова. Об этом в четверг, 25 августа, рассказал министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.

Глава МЧС вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным находится в Рязанской области, где продолжается борьба с лесными пожарами.

Куренков рассказал, что уже готова вторая линия обороны: минерализованная полоса проведена, отжиг проводился накануне ночью, работа продолжается, сообщает РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с лесными пожарами, на котором отмечалось, что в стране необходимо создать единый центр по ликвидации таких пожаров. Борьба с огнем должна быть организована как на региональном, так и на федеральном уровне.

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