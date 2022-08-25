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Медведев назвал полтора сценария развития событий на Украине

14:07
  • четверг
  • 25 августа 2022

"Третьего не дано"

Сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора". Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, на самом деле сценария полтора: достижение всех целей специальной военной операции и признание ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и последующее признание итогов СВО.

"Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано - ред.)!" - заключил Дмитрий Медведев.

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