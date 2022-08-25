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В Москве побит температурный рекорд четвертьвековой давности

14:23
  • четверг
  • 25 августа 2022

Последний раз 25 августа было так жарко в 1988 году

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню четверга, 25 августа, достигла 30,3 градуса. Это следует из данных Гидрометцентра России.
Август в Москве станет рекордным по количеству жарких дней

Это означает, что превышен температурный максимум дня 34-летней давности: 25 августа 1988 года в Москве было зафиксировано 29,3 градуса. Новый максимум охватывает последние 70 лет наблюдений на главной столичной метеостанции.

Судя по метеопрогнозам, в четверг температура воздуха в городе может достичь 32-34 градусов, сообщает "Интерфакс".

Ранее синоптики отмечали, что в среднем за сезон в столице бывает всего 4-5 дней, когда максимальная температура воздуха в городе превышает отметку 30 градусов выше нуля. В августе жарких дней в среднем бывает 1-2. Однако в августе-2022 количество жарких дней превышает среднестатистический показатель.

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