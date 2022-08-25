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Журналист "ТВ Центра" награжден Орденом мужества

14:42
  • четверг
  • 25 августа 2022

Андрей Алексеев попал под обстрел ВСУ

Указом президента за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, Орденом мужества награжден ассистент оператора телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев.

В начале июля во время работы в Донецке он вместе со съемочной группой попал под обстрел ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Андрей получил серьезное осколочное ранение, был прооперирован, несколько дней провел в больнице. Но уже полностью восстановился и вернулся к выполнению своих профессиональных обязанностей.

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Оператор телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев
Оператор телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев
Оператор телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев
Оператор телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев
Оператор телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев
Оператор телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев
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