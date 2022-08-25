Журналист "ТВ Центра" награжден Орденом мужества

Андрей Алексеев попал под обстрел ВСУ

Указом президента за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, Орденом мужества награжден ассистент оператора телеканала "ТВ Центр" Андрей Алексеев.

В начале июля во время работы в Донецке он вместе со съемочной группой попал под обстрел ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Андрей получил серьезное осколочное ранение, был прооперирован, несколько дней провел в больнице. Но уже полностью восстановился и вернулся к выполнению своих профессиональных обязанностей.

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