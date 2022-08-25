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ВС России ударили "Искандером" по воинскому эшелону ВСУ

14:02
  • четверг
  • 25 августа 2022

Он следовал в Донбасс

Вооруженные силы России уничтожили свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники в результате прямого попадания ракеты "Искандер".

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар произошел на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Как отметили в оборонном ведомстве, военные и техника следовали в зону боевых действий на Донбассе.

Кроме того, 64 военнослужащих ВСУ были убиты в результате обстрела российскими войсками населенного пункта Новый Буг Николаевской области. Именно там располагался командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Также было ликвидировано семь единиц военной техники.

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