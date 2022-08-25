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Сингапур отменяет карантин для непривитых туристов

13:59
  • четверг
  • 25 августа 2022

Для россиян остается лишь требование предоставить ПЦР-тест

Власти Сингапура с 29 августа отменят карантин для непривитых иностранных туристов, пишет Business Travel News Europe.

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"Непривитым гостям страны, которые не классифицируются как полностью вакцинированные от COVID-19, больше не нужно будет самоизолироваться на одну неделю", - говорится в публикации.

Теперь иностранцам, и в том числе россиянам, достаточно будет предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста на ковид не старше 48 часов.

Привитые признанными ВОЗ препаратами же туристы могут въезжать в Сингапур и без теста. Ни одну из российских вакцин ВОЗ так и не признала.

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