Собянин рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области

Ситуация сложная

Проверить как организована работа спасателей на местах, в Рязанскую область по поручению президента прибыл Сергей Собянин. Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой МЧС Александром Куренковым, мэр столицы оценил обстановку с воздуха и принял участие в совещании оперативного штаба.

Менее чем за сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась почти на треть. Тем не менее спасателям удалось отстоять несколько населенных пунктов, которым угрожало пламя. Борьбу со стихией сейчас ведут около 10 тысяч человек, основная часть специалистов - из Москвы. Активно помогают столичные власти и спецтехникой, написал мэр в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населённые пункты.

"Пожары очень сильные. Верховые пожары, когда вот идёт такой мощный ветер, они перескакивают через лесозащитные полосы. За счёт этого происходит расширение пожаров, причём значительно. Ну надеемся, сейчас вот концентрация сил и 2 лесозащитные полосы минерализованной полосы, которые созданы, всё-таки дадут возможность остановить пожар на севере. 02.38 Но надо понимать, что сама площадь пожара за 1-2 дня ещё увеличится, пока он не дойдёт до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная, очень сложная. Надеюсь, что в течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем потушен", - заявил Сергей Собянин.

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