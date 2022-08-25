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Путин отметил рост нефтегазовых доходов России

14:07
  • четверг
  • 25 августа 2022

Экономические показатели стабилизировались

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым в четверг оценил ситуацию с бюджетом страны.
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"Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета всё-таки идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время", - сказал глава государства.

Как уточнил российский лидер, экономические показатели стабилизировались, но риски все еще сохраняются.

"Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно", - сказал Путин.

Как, в свою очередь, сообщил Егоров, консолидированный бюджет по сравнению с полугодием 2021 года вырос на 32% (в сумме это плюс 4,1 триллиона рублей).

"Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как вы абсолютно верно сказали, 24% - это, кстати говоря, два триллиона рублей - это ненефтегазовые доходы", - добавил он.

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