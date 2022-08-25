В Подмосковье следят за состоянием торфяников

Подмосковье для борьбы с пожарами аккумулировало 11 млн кубометров воды

В эти дни горожане часто вспоминают 2010 год, когда смог накрыл столицу от горящих торфяников в Подмосковье. Специалисты успокаивают - повторения такой ситуации в Москве не будет. Сейчас торфяники в соседнем регионе обводнены и не представляют угрозы. Как это выглядит? И что делают специалисты, если влажность падает.

Запах гари и смог стали привычными спутниками для жителей столицы еще две недели назад. Главная причина – пожары в Рязанской области. Впрочем, антициклон, господствующий над всей центральной полосой, вызвал пожары и в Подмосковье.

Окутанные смогом улицы с почти нулевой видимостью, горожане в масках - в 2010-м столица пережила самый страшный в своей истории кризис, который был вызван природными пожарами. Выводы были сделаны.

Просто цифры. Подмосковье для борьбы с пожарами аккумулировало 11 млн кубометров воды. За последние годы в области появилось порядка сотни карьеров и 970 километров обводных каналов. Это сопоставимо с длиной реки Западная Двина.

Торфяник в Орехово-Зуевском районе окружили системой каналов, что позволяет полностью контролировать местную экосистему.

"В случае падения влажности ниже 60 процентов, мы как раз включаем все насосные группы и обеспечиваем перекачку воды из источников в систему обводнения торфяников, то есть заполняем вот эти каналы", - сообщил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

Местные жители говорят: благодаря гидротехническим сооружениям они в прямом и переносном смысле вздохнули с облегчением. Сейчас общественный транспорт работает с утра и до позднего вечера по расписанию, песчаные пляжи заполнены отдыхающими.

"Где сейчас лес – там был голый торфяник. Здесь было поле. Искусственно здесь вырыт водоем накопительный. Система каналов окружает весь торфяник и напитывает влагой торф", - рассказал заместитель директора Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы Александр Борисов.

Исключить человеческий фактор - брошенный окурок или непотушенный костер - никогда не получится. Но подобная аэрация почвы позволяет свести к минимуму вероятность возникновения природных пожаров. Ведь столбик термометра пока и не думает опускаться вниз.

По прогнозам синоптиков, если в ближайшие дни сохранится нынешняя роза ветров, дым пожаров из Рязанской области пройдет мимо столичного региона.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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