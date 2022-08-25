Глава МАГАТЭ заявил о скорой договоренности по миссии на ЗАЭС

Она может состояться уже в ближайшие дни

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что договоренность по доступу миссии организации к Запорожской АЭС "очень и очень близка".

"Попасть туда крайне сложно, необходимо обеспечить безопасность этой миссии. И мы должны определить все условия этой миссии", - уточнил Гросси в интервью каналу France 24.

По его словам, и Москва, и Киев согласны с необходимостью миссии. Она может состояться уже в течение ближайших дней.

"Мы - международная организация. Мы должны говорить со всеми сторонами", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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