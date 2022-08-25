Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Будет дождливо и прохладно

В День знаний, 1 сентября, в столичном регионе ожидается не выше плюс 15 градусов, дождь и промозглый северный ветер. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра.

Это приведет к снижению температуры до плюс 24-29 градусов. 31 августа на фоне скоротечных дождей дневные показания термометров опустятся до плюс 18-23 градусов, а в первый день осени в дневное время ожидается всего 15 градусов.

Лето сменится осенью всего за одни сутки, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее синоптики отмечали, что в среднем за летний сезон в столице бывает всего 4-5 дней, когда максимальная температура воздуха в городе превышает отметку 30 градусов выше нуля. В августе жарких дней в среднем бывает 1-2. Однако в августе-2022 количество жарких дней превышает среднестатистический показатель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"