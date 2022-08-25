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ООН попросила дополнительные данные о применении ВСУ кассетных боеприпасов

14:59
  • четверг
  • 25 августа 2022

Организация получила жалобы на использование таких припасов

ООН необходима дополнительная информация касательно применения кассетных боеприпасов в Донбассе украинскими войсками. Об этом в четверг, 25 августа, рассказала представитель института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) Мэри Уорхэм.
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По словам Уорхэм, в ООН поступили две жалобы на злоупотребления кассетными боеприпасами, "достаточно заслуживающие доверия, чтобы их можно было добавить в отчет".

Однако нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу, заявила представитель ЮНИДИР.

Отвечать на вопрос о том, могут ли представители международной организации съездить в Донбасс и удостовериться в нарушениях ВСУ, Уорхэм не стала, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Донецкой республике после отступления националистов бойцы союзных сил вскрыли факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением.

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