По американской военной базе в Сирии нанесен ракетный удар

Данных о жертвах или пострадавших нет

Как передает со ссылкой на источники агентство SANA, американская военная база в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась ракетному удару.

Собеседники агентства уточнили, что несколько взрывов прогремели на территории базы близ нефтяного месторождения "Конико". Данных о жертвах или пострадавших нет.

Ранее стало известно, что обстрелу подверглись американские базы в районе месторождений "Омар" и "Конико". Ранения получили несколько американских военнослужащих.

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