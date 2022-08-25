Ройзман не признал вину по делу о дискредитации армии

Сегодня ему изберут меру пресечения
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде заявил, что не признает вину по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Как ожидается, сегодня политику изберут меру пресечения. Ранее ️следствие ходатайствовало о запрете определенных действий.
Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге. Его подозревают в дискредитации Вооруженных Сил России. В квартире политика, а также фонде и частном музее "Невьянская икона" прошли обыски.
Накануне для проведения следственных действий политика доставили в Москву. Дело расследуется по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"