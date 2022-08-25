Ройзман не признал вину по делу о дискредитации армии

Сегодня ему изберут меру пресечения

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде заявил, что не признает вину по уголовному делу о дискредитации российской армии.

Как ожидается, сегодня политику изберут меру пресечения. Ранее ️следствие ходатайствовало о запрете определенных действий.

Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге. Его подозревают в дискредитации Вооруженных Сил России. В квартире политика, а также фонде и частном музее "Невьянская икона" прошли обыски.

Накануне для проведения следственных действий политика доставили в Москву. Дело расследуется по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".

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