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Британцев предупредили о "неидеальном" урожае

15:05
  • четверг
  • 25 августа 2022

Страна столкнула с аномальной жарой

Как пишет в четверг газета Guardian, популярная в Великобритании дисконтная сеть супермаркетов Lidl в рамках поддержки поставщиков будет продавать "пострадавшие от экстремальных погодных условий" овощи и фрукты, чей вид будет непривычным для покупателей.

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"Фермеры по всей стране сталкиваются в этом году с экстремальными погодными условиями. Несмотря на то, что поставляемый урожай не идеален и может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", - сказал исполнительный директор сети Райан МакДоннелл.

Великобритания этим летом столкнулась с аномальной жарой. 19 июля температура в стране достигла рекордных 40,3 градуса выше нуля.

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