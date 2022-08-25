Украина сочла невыгодным перемирие с Россией

Временные договоренности с Россией не нужны ни Украине, ни Европе, заявили в Киеве

Переговорный процесс с Россией о прекращении боевых действий в настоящее время невыгоден и для Украины, и для Евросоюза. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам украинского чиновника, переговоры могли бы лишь зафиксировать временное перемирие в боевых действиях, которые не были бы завершены. Поскольку "Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики", Киеву и Брюсселю это невыгодно.

Подоляк также заявил, что в случае временных договоренностей с Россией на Украину не рискнут возвращаться многие граждане и не придут инвестиции, возникнет "серая зона, которая нарастает и которая постоянно будет давить на Европу".

Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, цитирует Подоляка РБК.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на данном этапе Вашингтон не усматривает возможности для заключения Россией и Украиной мирной договоренности. Глава американской разведки отметила, что вопрос заключается в том, будет ли президент России Владимир Путин считать заключение мирного соглашения своей победой.

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