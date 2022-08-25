Великобритания поможет Украине восстанавливать инфраструктуру

Стороны подписали соглашение

Великобритания и Украина подписали соглашение о предоставлении Лондоном помощи в восстановлении инфраструктуры. Об этом в четверг, 25 августа, рассказали в пресс-службе британского правительства.

Документ обязывает стороны обмениваться опытом в области инженерии и обещает новый пакет поддержки со стороны Великобритании, чтобы отстроить украинскую инфраструктуру, разрушенную в ходе боевых действий.

Ожидается, что Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах отстраивания аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов.

На восстановление дорог, мостов, тоннелей, закупку наиболее важных ручных инструментов и более 120 контейнеров для перевозки "Большая семерка", включая Великобританию, выделяет Киеву 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает агентство "Прайм".

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Турция займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины. Эрдоган рассказал о достигнутой договоренности "с нашим стратегическим партнером Украиной" о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям.

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