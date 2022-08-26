Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Овнам повезет в личной жизни, Тельцам звезды посылают неожиданную прибыль

Овны

Ваша личная жизнь активизируется: скоро с вами многие захотят знакомиться и общаться. Также будьте готовы обсуждать перемены в отношениях с любимым человеком.

Тельцы

Удивительно, но почему-то именно ваш знак деньги не портят. Наоборот, они делают вас покладистей, работоспособней, веселее. Звезды знают это и посылают вам неожиданную прибыль.

Близнецы

У вас всё путем: звезды обеспечивают вам и вашим делам попутный ветер. Но если вы надумали лениться и избегать ответственности, ничего хорошего не выйдет!

Рак

Вам предстоят большие траты, которые пробьют определенную брешь в семейном бюджете. Залатать ее удастся только в ноябре, так что не тратьте пока на это силы.

Львы

Вы столкнетесь с ситуациями, когда харизма и личные качества ничего не решают. Это не страшно, просто вы получите новый жизненный опыт.

Девы

Солнце в вашем знаке обменивается ударами с Марсом, а завтрашнее новолуние лишает энергии. Экономьте силы, пропустите тренировку или поездку в другой конец города.

Весы

Хороших новостей станет больше: это Меркурий сегодня перешел в ваш знак при мощной поддержке Марса. Проявляйте инициативу и силу воли, тогда будет успех в делах.

Скорпионы

Вам принесут много пользы сессии с психологом или групповые тренинги. До конца октября вы можете решить массу глубоко личных проблем, которые мешают жить.

Стрельцы

Вам сегодня можно рассчитывать на удачные покупки, спортивные успехи и приятные события в личной жизни. День в целом позитивный, легкий, наслаждайтесь!

Козероги

Лед тронулся в вашем секторе достижений: что-то прояснится с карьерой, бизнесом или учебой. Не бойтесь подать заявку на грант или стипендию: время работает на вас.

Водолеи

Ссора или натянутые отношения с кем-то значимым способны испортить этот в целом хороший день. Будьте готовы на время отключить мысли о плохом – это поможет!

Рыбы

Звезды хотят научить вас заботиться о себе постоянно, а не время от времени. Запишите, какие полезные привычки вы хотели бы развить, и начните прямо сегодня.

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