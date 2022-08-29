Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

У Скорпионов - день соблазна, Весам нужно расслабиться

Овны

Обратите внимание на личную жизнь: там собираются тучки. Откровенный разговор с партнером или честные вопросы самому себе вполне способны предотвратить грозу!

Тельцы

Вам нужно научиться не расстраиваться, если дела идут не так быстро, как хочется. В ближайшее время будет много проволочек, но они приведут к увеличению вашего бюджета.

Близнецы

Ваш Марс в хороших отношениях с Меркурием и Луной в Весах, а значит, есть шанс с кем-то договориться. А еще вас порадует новая одежда, прическа или аксессуар.

Раки

Если исключить ситуации на работе, которые могут вас расстроить, все остальное идет хорошо! Можно даже немного расслабиться и похвалить себя за успехи.

Львы

Отношения с партнерами, романтическими или деловыми, нуждаются в вашем внимании. Не торопитесь с решениями, вы сейчас слишком категоричны.

Девы

Субботнее новолуние в вашем знаке и ослабленное Солнце могут быть причиной усталости или апатии. Это скоро пройдет, особенно если вы будете больше отдыхать.

Весы

Меркурий и Луна в Весах делают вас чувствительными, а присутствие Марса может перевозбудить нервную систему. Почаще включайте релакс-музыку вместо боевиков и криминальных драм.

Скорпионы

Сегодня день соблазнов, когда так легко совершить неблаговидный поступок или заработать неэтичным путем деньги. Знайте, что это не случайности, а проверка!

Стрельцы

Вы все чаще улыбаетесь, потому что в какой-то сфере жизни дела налаживаются. Не теряйте оптимизма – ваше настроение играет тут ключевую роль!

Козероги

К вам придут отличные идеи о том, как упростить и оптимизировать свою работу. Поищите в интернете деловую литературу о бизнес-процессах, это вас увлечет.

Водолеи

В отношениях пока повисла пауза. Вы не знаете, что выбрать и что ответить партнеру. Эмоции – ваш главный соперник, нужно дождаться, когда вы полностью успокоитесь.

Рыбы

Ваши интересы сместились в сферу денег, потому что на эту тему есть интригующие новости. Не спешите принимать решение, ваше мнение может скоро измениться.

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