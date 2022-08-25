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В Риге снесут еще один памятник советским воинам

15:31
  • четверг
  • 25 августа 2022

Депутаты Рижской думы проголосовали "за"

Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса еще одного памятника советским воинам, пишет портал Delfi.

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"На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов - 40 человек - проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против", - сказано в публикации.

Там также говорится, что голосование сопровождалось словесными перепалками.

В настоящее время в латвийской столице продолжаются работы по демонтажу памятника Освободителям Риги в парке Победы, которые начались 23 августа.

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