В Риге снесут еще один памятник советским воинам

Депутаты Рижской думы проголосовали "за"

Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса еще одного памятника советским воинам, пишет портал Delfi.

"На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов - 40 человек - проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против", - сказано в публикации.

Там также говорится, что голосование сопровождалось словесными перепалками.

В настоящее время в латвийской столице продолжаются работы по демонтажу памятника Освободителям Риги в парке Победы, которые начались 23 августа.

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