Сбой был вызван коротким замыканием на Запорожской АЭС после обстрелов украинской армии

В Запорожской и Херсонской областях восстановлено электроснабжение после масштабного отключения. Об этом сообщили местные власти. В ряде населённых пунктов также наблюдались проблемы с мобильной связью и подачей воды. Сбой был вызван коротким замыканием на Запорожской АЭС после новых обстрелов украинской армии. Как отметили в нашем Минобороны, только за прошедшие сутки российские ПВО 7 раз отразили атаки на Энергодар, где находится электростанция. ВСУ не считаются с рисками. Бьют националисты и по жилым кварталам: сегодня есть погибшие в Горловке Донецкой народной республики.

Частный сектор Горловки, где нет и никогда не было каких-либо военных объектов. Только небольшие одноэтажные дома с огородами. Однако именно это место украинские артиллеристы выбрали в качестве цели. Разрушен забор, порваны провода ЛЭП, поломаны деревья. Рядом в асфальте - след от другого снаряда. Тут же на земле тапочки и впитавшаяся в песок кровь.

"Выхожу на улицу, а мне мама говорит, что Оксана погибла. Два последних снаряда. Один ко мне сюда прилетел. Один к ней туда", - рассказала местная жительница Яна Мамедова.

Оксана Шистка. Погибла на глазах у дочери и сына. В их доме не было подвала, поэтому всегда прятались у соседей. Так хотели поступить и в этот раз, но не успели. Девочку зовут Лера, мальчика - Богдан.

"Лера тащила Богдана сюда к Наташе, чтобы хотя бы помощь оказали. У него пострадала ступня, что-то со ступнёй. Но он зовёт только маму", - говорит Яна.

Боевики нанесли удар и по Донецку. В качестве цели был выбран один из пунктов таможенного оформления.

"Вот здесь лежал охранник. Я упал инстинктивно на него. Получился четвертый и пятый прилёт. Так как окон здесь уже не было. Здесь осталась одна икона целая. Ну и мы. Вот они, осколки", - показывает Александр Кривошеев, начальник службы таможенного терминала.

Характерные поражающие элементы от снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS – они ромбовидной формы. Ими ВСУ смогли добить фактически до восточной окраины Донецка.

На этом примере отлично видно, какие повреждения после себя оставляют снаряды от американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Толстенный асфальт с бетонной подложкой буквально вспучился. Воронка глубиной с человеческий рост и диаметром метра три-четыре.

Взрывы были такой силы, что часть металлического листа с крыши здания закинуло на дерево метров на двадцать. Очевидцы рассказывают, что сначала прилетел один снаряд. Через несколько минут были выпущены ещё пять снарядов. Установка РСЗО - шестизарядная.

"Они сначала могли одним ударом, чтобы люди собрались кучно, а потом вторым, чтобы нанести больший урон", - сказал сотрудник Следственного комитета.

Продолжаются провокации в районе Запорожской атомной электростанции. В результате нескольких артиллеристских ударов обесточенными остались ряд населенных пунктов, в том числе проблемы с электро- и водоснабжением, мобильной связью отмечаются в Херсоне и Мелитополе. Больницы перешли на резервные генераторы. Как сообщили местные власти, на Запорожской АЭС включились автоматические системы безопасности. Над Энергодаром видели чёрный дым. Горела лесополоса. В ходе контрбатарейной борьбы украинские огневые точки, с которых наносились удары, уничтожены нашей артиллерией. Судя по всему, Киев пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ, которая должна прибыть в регион в ближайшие дни.

Продолжается планомерная работа разведки объединённых сил: удалось установить квадрат, где заметили передвижение техники ВСУ. К передовой перебрасывают тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". И через считанные минуты район, где находятся боевики, накрывают залпом.

Разрывы хорошо видны с воздуха. Уничтожены три расчета националистов, в том числе и американская гаубица М-777. В бой вступают танковые подразделения. Огонь прямой наводкой. "Броню" прикрывают беспилотники союзных сил. Там, где еще мгновение назад, в засаде сидели солдаты ВСУ с противотанковыми установками - теперь только пыль и обломки.

Впрочем, ликвидация боевиков на переднем крае, это только часть работы. Другая, еще более важная - уничтожить так называемые центры принятия решений и штабы.

"Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Киев сейчас, при помощи западной прессы активно распространяет лживую информацию о якобы ударе в Чаплино по обычному пассажирскому составу. При этом в кадр попала военная техника, стоящая на железнодорожных платформах уничтоженного эшелона. А первым дезинформацию озвучил президент Украины Владимир Зеленский в Совбезе ООН.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин, Дмитрий Лукиных и Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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