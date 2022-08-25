"Газпром" опроверг наличие у Канады турбин для "Северного потока"

Оттава ранее заявила, что готова вернуть после сервисного обслуживания сразу 5 турбин

Оборудование для газопровода "Северный поток" - снова в центре внимания западных СМИ. Но на этот раз ситуация ещё более абсурдная. Оттава заявила, что готова вернуть российской станции "Портовая" после сервисного обслуживания сразу 5 турбин. Вот только сейчас в Канаде нет ни одной, об этом сообщили в "Газпроме". А та, которую уже передали, до сих пор остаётся в Германии. Трубопровод работает лишь на 20 процентов своей мощности, из-за чего цена на голубое топливо продолжает расти.

Три тысячи двести долларов за тысячу кубометров. Цена на газ в Европе опять улетает в космос. А вслед за ней, естественно, рекорды бьёт и стоимость электроэнергии. Во Франции и Германии уже платят более 850 евро за мегаватт в час. Год назад было в десять раз дешевле. Судя по западной прессе, европейцы паникуют.

"Правительства по всему континенту сосредоточили усилия на сокращении счетов за электроэнергию — подход, который может не только не сработать из-за скачка цен, но и усугубить кризис. Такие программы, как снижение налога на газ в Германии и субсидия на отопление в Польше, скорее всего, лишь временно поддержат спрос. Это тушение пожара бензином", - пишет Bloomberg.

И ведь подожгли себя сами. Из-за антироссийских санкций "Северный поток" работает лишь на 20 процентов мощности. А в последний день августа трубопровод остановится на ремонт. Прогнозы экспертов неутешительны: цены взлетят до 4 тысяч долларов за тысячу кубов. Но называть вещи своими именами среди лидеров Старого света отваживается только президент Сербии.

"Катаклизм. Это будет катаклизм! Крупнейшие страны Европы столкнутся с ограничениями электричества. Не могу пока сказать, грозят ли отключения Сербии, мы будем оценивать ситуацию и принимать решения. Насколько я понимаю, в Вене останавливается бизнес с декабря-января, потому что платят за электричество в 4 раза больше, чем ранее", - заявил Александр Вучич.

А ведь коллапса легко можно избежать - достаточно просто запустить новенький и давно готовый к эксплуатации "Северный поток-2". Или отменить ограничения против уже действующего трубопровода, после чего вернуть России турбины. Но Европа упорствует, доходя до абсурда. Канцлер Шольц заявляет, что готов отдать "Газпрому" один из агрегатов, который сейчас лежит на секретном складе в Германии. Реакция российской компании - ожидаемая и справедливая. Сперва там хотят получить официальные разъяснения о дальнейшем применении санкций к турбине. Берлин, вместо того, чтобы уступить Москве, зачем-то ведет переговоры с Оттавой. В результате глава канадского МИД сообщает, что ее страна передаст Германии ещё 5 агрегатов. В чем логика - не ясно. Мало того, что их неминуемо постигнет та же участь, так еще и, по данным Газпрома, в Канаде турбин на самом деле нет.

"В настоящее время ни одна из турбин компрессорной станции "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", - заявили в российской компании.

Что у европейских властей получается действительно хорошо, так это сносить советские монументы. Сегодня отличилась Польша. В городе Бжег варварски разрушили памятник солдатам Красной армии, освободившим польский народ от фашистов ценой 600 тысяч жизней.

Варшаве этот снос обошелся в 600 тысяч злотых - это 6,5 миллиона рублей. Сумма вроде бы для страны небольшая, но в условиях кризиса пригодилась бы. Дело - в приоритетах. И как раз на борьбу с советским прошлым и российским настоящим Западу никаких денег не жалко. Вашингтон и вовсе переплюнул сам себя: объявил, что выделяет Киеву три миллиарда долларов на военные нужды. Это крупнейший пакет помощи за время СВО.

"Поставки этого пакета USAID начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в дальнейшем. Хотя многие из этих поставок не предназначены для непосредственного участия в сегодняшней борьбе, они сформируют костяк будущих сил Украины, способных защищать ее долгие годы", - сообщила Колин Каль, заместитель министра обороны США по вопросам политики.

Помощь эта, уверены аналитики, действительно будет поступать месяцы и годы. Но истинная причина - в том, что американская промышленность просто не готова быстро выполнить такой заказ, а вовсе не в заботе о будущем Киева. Украину и ее жителей США ради своих целей, не задумываясь, сотрут с лица земли. Очередное тому подтверждение: оказывается, неонацистский сайт "Миротворец", из списка которого убили уже не один десяток людей, в том числе и украинцев, надежно размещен на сети доставки контента НАТО. Казалось бы, мелкая деталь, но даёт ответы на множество вопросов. И почему преступный портал до сих пор функционирует. И отчего Евросоюз совершает коллективный суицид, продолжая поддерживать киевский режим - даже против воли ключевых стран-членов.

"Пока Соединённые Штаты поддерживают военные действия на Украине, а также в интересах единства внутри ЕС, Берлин и Париж вряд ли будут публично противоречить ястребиной позиции остальных стран-членов блока из Центральной и Восточной Европы", -

Впрочем, больше всего вреда такая политика приносит, конечно, Украине. Получается в точности как у авторов этого монумента, установленного в Праге напротив российского посольства. Из земли торчит страшная корявая рука с желто-синим маникюром. Коротко и очень метко назвала изваяние представитель МИД России Мария Захарова: "Запад закопал Украину".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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