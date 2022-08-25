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В Москве разделили ключ шифрования для теста системы онлайн-голосования

18:35
  • четверг
  • 25 августа 2022

Все данные, поступающие в блокчейн, будут зашифрованы

Сегодня в Мосгоризбиркоме накануне тестового онлайн-голосования разделили ключ шифрования на несколько частей. Эта процедура необходима для соблюдения тайны. Все данные, поступающие в блокчейн, будут зашифрованы именно этим ключом. Соединят обратно все части завтра, после 17 часов, когда тестирование завершится и начнут считать голоса. А тестовый режим необходим, чтобы ещё раз убедиться, что всё работает в штатном режиме и без сбоев.

Среди нововведений - искать избирателя в электронном списке будет специальный сканер. Электронный реестр будет использоваться во время выборов и на очном, и на онлайн-голосовании.

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдут 9-11 сентября 2022 года. Горожане смогут проголосовать как на участках, так и в онлайн-формате. Эти жители столицы смогут принять участие в программе "Миллион призов". В рамках акции избиратели смогут выиграть один из 100 автомобилей или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет потратить на покупки у партнеров программы. Среди них магазины, рестораны, кафе и аптеки, а также столичные музеи и театры.

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