В Москве разделили ключ шифрования для теста системы онлайн-голосования

Все данные, поступающие в блокчейн, будут зашифрованы

Сегодня в Мосгоризбиркоме накануне тестового онлайн-голосования разделили ключ шифрования на несколько частей. Эта процедура необходима для соблюдения тайны. Все данные, поступающие в блокчейн, будут зашифрованы именно этим ключом. Соединят обратно все части завтра, после 17 часов, когда тестирование завершится и начнут считать голоса. А тестовый режим необходим, чтобы ещё раз убедиться, что всё работает в штатном режиме и без сбоев.

Среди нововведений - искать избирателя в электронном списке будет специальный сканер. Электронный реестр будет использоваться во время выборов и на очном, и на онлайн-голосовании.

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдут 9-11 сентября 2022 года. Горожане смогут проголосовать как на участках, так и в онлайн-формате. Эти жители столицы смогут принять участие в программе "Миллион призов". В рамках акции избиратели смогут выиграть один из 100 автомобилей или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет потратить на покупки у партнеров программы. Среди них магазины, рестораны, кафе и аптеки, а также столичные музеи и театры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"