Участники клуба "Валдай" обсудили, как мир изменился после 24 февраля

Спецоперация на Украине стала поворотным моментом для существующего миропорядка

Полгода в новой реальности. Как изменился мир после 24 февраля? Эту тему обсуждают сегодня на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.

Спецоперация на Украине стала поворотным моментом для существующего миропорядка и началом нового этапа в истории России - с этим согласны все участники дискуссии. Международное сообщество уже не вернётся к прежним условиям, когда в мире доминировала западная либеральная модель. Центр влияния сдвинулся из Евро-Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион. Несмотря на то, что некоторые государства не готовы смириться с этим, движение к многополярной модели необратимо.

"Коллеги высказывают осторожный оптимизм. Грубо говоря, варианты есть. Вот был упомянут некий перекрёсток, который нужно пересечь и там за перекрёстком будет лучше. А что за этим перекрёстком, с вашей точки зрения? Что там будет лучше?" - спросил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Пока что мы не знаем, когда этот конфликт закончится - это фактор неопределённости, который препятствует более чёткому прогнозированию на будущее. Естественно, от результатов многое зависит. Я думаю, что все в мире наблюдают и ждут, чем этот драматический конфликт закончится", - сказал Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам.

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