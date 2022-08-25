Совет Госдумы выступил с заявлением по ситуации на ЗАЭС

Депутаты призвали ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов атомной станции

Совет Госдумы призывает ООН, МАГАТЭ и власти стран мира дать принципиальную оценку ударам Киева по Запорожской АЭС. Ситуацию обсудили сегодня на внеочередном заседании нижней палаты российского парламента.

"С инициативой рассмотрения данного вопроса на внеочередном заседании Совета Государственной Думы выступил руководитель фракции КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Его поддержал Леонид Эдуардович Слуцкий, поддержали коллеги по другим фракциям. Мы собрали в срочном порядке совещание по этому вопросу. В результате выработаны предложения, которые ещё раз сегодня перед заседанием совета обсудили. Коллеги, выносится на ваше решение текст заявления. Просьба проголосовать", - сказал Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

Россия постоянно поднимает в Совете Безопасности ООН вопрос о недопустимости обстрелов станции, приводит неопровержимые доказательства преступной деятельности властей Украины и обращается к западным кураторам Киева с просьбой повлиять на подопечных. Но ВСУ продолжают наносить удары по инфраструктуре ЗАЭС, нарушение ядерной и физической безопасности которой грозит масштабной катастрофой в центре европейского континента. Только благодаря самоотверженности наших военных удаётся обеспечивать необходимую защиту основных объектов станции. Российские парламентарии в своём заявлении подчеркнули, что страны Запада, снабжая Украину всё более тяжёлыми видами вооружения, становятся соучастниками и пособниками её преступлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"