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Патрушев напомнил о рисках в связи с новым пакетом санкций

16:00
  • четверг
  • 25 августа 2022

Запад готовит уже восьмой пакет санкций

Запад стремится нанести максимальный ущерб экономике России и готовит уже восьмой пакет санкций. Об этом в четверг, 25 августа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Представитель Совбеза призвал учесть риски, связанные с мерами недружественных стран по ограничению доступа промышленных предприятий к современным технологиям и заемным средствам.

Он также указал на риски в связи с прекращением поставок импортных комплектующих и программного обеспечения, что может осложнить ритмичную работу предприятий и обострить ситуацию на рынке труда.

Патрушев напомнил, что в России на федеральном уровне реализуются специальные экономические меры для поддержки граждан и бизнеса, а также призвал организовать аналогичную работу на региональном уровне, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции не оказали на экономику страны такого отрицательного влияния, как прогнозировали иностранные эксперты. Не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, рестрикции бумерангом ударили по США и Евросоюзу.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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