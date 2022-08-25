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В Финляндии за раскрытие секретных военных данных судят трех журналистов

15:58
  • четверг
  • 25 августа 2022

Им грозит более четырех лет лишения свободы

Трое журналистов из Финляндии в четверг предстали перед судом по обвинениям в публикации в Helsingin Sanomat от 16 декабря 2017 года секретных материалов Министерства обороны, передает Associated Press.
СБУ предъявило обвинение в госизмене журналисту Юрию Коту

В материале описывалась деятельность финского исследовательского центра разведки. Указывались в том числе приблизительное местонахождение и задачи разведывательного подразделения.

Журналистам грозит более четырех лет лишения свободы.

Прокурор также потребовал удалить онлайн-версию статьи с сайта газеты.

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