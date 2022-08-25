В Финляндии за раскрытие секретных военных данных судят трех журналистов

Им грозит более четырех лет лишения свободы
Трое журналистов из Финляндии в четверг предстали перед судом по обвинениям в публикации в Helsingin Sanomat от 16 декабря 2017 года секретных материалов Министерства обороны, передает Associated Press.
В материале описывалась деятельность финского исследовательского центра разведки. Указывались в том числе приблизительное местонахождение и задачи разведывательного подразделения.
Журналистам грозит более четырех лет лишения свободы.
Прокурор также потребовал удалить онлайн-версию статьи с сайта газеты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"