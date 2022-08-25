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Суд избрал меру пресечения Евгению Ройзману

17:31
  • четверг
  • 25 августа 2022

Бывший мэр Екатеринбурга проходит по делу о дискредитации армии

Суд запретил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который был задержан по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, покидать место жительства на 23 часа 59 минут в сутки.

Ройзман не признал вину по делу о дискредитации армии
Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации ВС России

Ранее о такой мере пресечения — запрете определенных действий — попросило следствие. До 29 сентября политику нельзя покидать пределы жилого помещения, в котором он проживает, в период с 00:00 до 23:59, за исключением явки в следственные органы и суд, а также посещать публичные места и мероприятия.

Кроме того, Ройзману запретили общаться с любыми лицами, получать и отправлять почту, использовать любые средства связи и интернет. Исключение составит общение с близкими членами семьи, адвокатом, следователями и контролирующими органами, передает ТАСС.

Защита экс-мэра выступила против запретов, так как они нарушают конституционные права Ройзмана. Адвокат Владислав Идамжапов во время заседания попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия в полном объеме.

"Ходатайство следствия явно необоснованное и явно незаконное. Оно фактически подменяет под собой более строгую меру пресечения. В законе это называется злоупотребление правом. Следователи фактически предложили отправить Ройзмана под домашний арест, назвав это запретом определенных действий", - прокомментировал заседание Идамжапов (цитата по e1.ru).

24 августа Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии из-за видео на его YouTube-канале. Вину он не признал и отказался от дачи показаний. По части 1 статьи 280.3 УК России политику может грозить до трех лет. Несмотря на то, что дело завели в Москве, решение о мере пресечения на время следствия вынесет Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Ранее правоохранительные органы провели обыски в офисе фонда Ройзмана, частного музея "Невьянская икона", квартире и гараже, были изъяты мобильный телефон, ноутбуки и документы, в том числе визитки иностранных политиков, дипломатов, общественных деятелей, например, экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.

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