Россиян предупредили о резком переходе из лета в осень

Из 29-градусной жары в 13-градусную прохладу

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в центральной части России ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе.

"Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27-29 градусов, 31 августа - грозовые дожди, а уже 1-2 сентября днем - давно позабытые 13-17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", - написал метеоролог в Telegram.

Он добавил, что более точный прогноз появится примерно за два дня до "слома" погоды.

Также Шувалов выразил надежду на то, что приход осени "обойдется без неприятных катаклизмов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"