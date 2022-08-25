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РКН получил 145 тысяч жалоб граждан за полгода

16:35
  • четверг
  • 25 августа 2022

Значительная часть - на фейки о украинском конфликте

В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба РКН.

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"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", - уточняется в публикации.

Там также сказано, что еще одной востребованной темой стала защита персональных данных.

"Меньшая часть обращений касалась сферы массовых коммуникаций. За I полугодие 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило всего 4 179 обращений по этой теме", - добавили в ведомстве.

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