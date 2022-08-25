Совет Госдумы призвал украинцев осознать последствия политики Киева

Последствия могут быть страшными

Совет Госдумы выступил с заявлением, в котором потребовал прекратить поставки на Украину западных вооружений.

"Совет Государственной Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы", - сказано в заявлении.

Также Совет Думы обратился к украинским гражданам.

"Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима", - говорится в тексте.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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