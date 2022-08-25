Бельгия выделила миллионы евро для Украины на "решающую фазу конфликта"

Королевство оплатит нужды ВСУ, в том числе лекарства и зимнюю одежду

Бельгия выделит 8 миллионов евро по каналам НАТО на нужды украинской армии. Королевство решило оплатить лекарства, зимнюю одежду и приборы ночного видения для ВСУ.

"Зима обещает стать потенциально решающей фазой конфликта", - прокомментировала глава МИД Бельгии Аджа Лабиб (цитата по "Интерфаксу").

Таким образом Бельгия выполнила решение глав государств и правительств стран НАТО, принятое на июньском саммите альянса в Мадриде.

24 августа, в День независимости Украины, президент США Джо Байден решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму 2,98 миллиарда долларов. Очередной транш позволит стране приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы.

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