В мире от ковида в 2022 году умерли миллион человек

Статистику привел глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с коронавирусом в мире.

"В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей", - сообщил он на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что за последние четыре недели число смертей от коронавируса выросло на 35%.

В России за все время пандемии зарегистрирован 19 265 521 случай ковида. Умерли 383829 пациентов.

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