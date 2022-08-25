Отказавшийся прививаться Джокович останется без US Open

Ранее власти США обновили правила въезда в страну

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович пропустит последний в сезоне турнир серии Большого шлема US Open.

К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо болельщикам за ваши сообщения о любви и поддержке. Удачи моим друзьям-игрокам!", - написал он в соцсетях.

Ранее власти США обновили правила въезда в страну. Те, у кого нет гражданства или иммиграционной визы США, не могут посетить Штаты, не сделав прививку от коронавируса. Джокович является ярым противником вакцинации.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Ранее Джокович пропустил Australian Open. Власти Австралии аннулировали ему визу и депортировали из страны.

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