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Госдеп сообщил, что ищет способы возобновить переговоры по ДСНВ

18:41
  • четверг
  • 25 августа 2022

Действующее соглашение истекает в 2026 году

Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс сообщил, что в настоящий момент Вашингтон и Москва не ведут переговоры по выработке соглашения на замену СНВ-3.
Россия и США могут остаться без ДСНВ

Она выразила надежду на то, что переговоры все же состоятся в будущем.

"Пока я могу лишь сказать, что мы ищем способ, как это сделать. Как нам известно, со стороны России имеет место некоторое противодействие, но мы пытаемся определить, как нам продвинуться вперед в данном вопросе", - уточнила дипломат (цитата по РИА "Новости").

СНВ-3 (Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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