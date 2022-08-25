Лавров: Россия не утратила интерес к урегулированию в Сирии

Утверждения Запада об обратном безосновательны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на звучащие с Запада заявления о том, что Москва якобы утратила интерес к сирийскому урегулированию.

"Это утверждения абсолютно с негодными средствами. Они не отражают нашу последовательную линию на то, чтобы добиваться всеобъемлющего сирийского урегулирования, в том числе поддерживать вашу миссию", - сказал глава внешнеполитического ведомства на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном (цитата по РИА "Новости").

Во вторник Минобороны России отчиталось об уничтожении в Сирии штаба боевиков "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация запрещена в России), причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-Шейхун и Серакаб провинции Идлиб.

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