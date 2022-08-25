Эстония намерена добиваться дальнейшей "изоляции" России

Удалось ли добиться каких-то успехов на этом поприще, в Таллине не уточняют

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика продолжит прикладывать усилия, чтобы изоляция России на международной арене усиливалась, пишет газета Postimees.

"Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, участие в которых является для России делом чести и престижа", - сказал он.

По словам Рейнсалу, Эстония является инициатором многих идей, касающихся давления на Москву.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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