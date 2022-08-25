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Эстония намерена добиваться дальнейшей "изоляции" России

18:45
  • четверг
  • 25 августа 2022

Удалось ли добиться каких-то успехов на этом поприще, в Таллине не уточняют

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика продолжит прикладывать усилия, чтобы изоляция России на международной арене усиливалась, пишет газета Postimees.

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"Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, участие в которых является для России делом чести и престижа", - сказал он.

По словам Рейнсалу, Эстония является инициатором многих идей, касающихся давления на Москву.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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