ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету

18:58
  • четверг
  • 25 августа 2022

Об этом глава ведомства сообщил президенту страны

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось.
ФНС и МВД занялись выявлением валютных спекулянтов

"Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", - сказал Егоров.

Налоговый вычет - это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение или обучение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Федеральная налоговая служба России
Федеральная налоговая служба России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.