ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету

Об этом глава ведомства сообщил президенту страны

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось.

"Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", - сказал Егоров.

Налоговый вычет - это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение или обучение.

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