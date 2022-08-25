"Роет яму к выборам": в США недовольны решением Байдена списать кредиты

Обещанное президентом списание долгов по образовательным ссудам раскололо общество

В США спишут кредиты на образование миллионам студентов, которые оказались в трудной финансовой ситуации. Об этом сегодня объявил Джо Байден. Такая мера поддержки граждан была анонсирована ещё в рамках предвыборной программы нынешнего хозяина Белого дома. Спустя 2 года президент решил выполнить своё обещание. Однако многие американцы посчитали себя обманутыми.

Хотели, вроде бы, как лучше, но получилось, что американцев снова надули. Обещанное Джо Байденом списание долгов по образовательным ссудам раскололо общество. Те, кто не набирал беспорядочно кредитов, чувствуют себя обманутыми. Вот диалог отца студентки с сенатором от Демпартии.

- У моей дочери нет долгов за обучение в вузе. Я копил каждый цент. Я получу свои деньги обратно? - Конечно, нет. - То есть вы заплатите долги за тех, кто ничего не копил, а тех, кто делал все правильно, просто надули? - Нет, не надули. - Мой приятель веселился, купил машину и ездил в отпуск, а я экономил на всем! Я пахал в две смены, брал дополнительные часы, чтобы дочка училась. Вы смеетесь? Нет, вы именно это и делаете.

Администрация Байдена решила списать долги за обучение в размере 10 тысяч долларов с тех, кто зарабатывает меньше 125 тысяч в год. И 20 тысяч простят студентам из малоимущих семей. Под льготу попадут около 43 миллионов человек. И почти половина из них полностью распрощается с задолженностью. Общая сумма к списанию, по разным оценкам, от 400 до 900 миллиардов долларов. Кому кредит простят, конечно, рады. Недоумевают те, за чей счет это в итоге произойдет.

- Я не рассчитываю на то, что правительство погасит мой долг. Так почему оно должно платить по студенческим кредитам? Хочешь получать высшее образование, плати сам. Так как все это делают.

- С одной стороны, я позитивно отношусь к этой новости. У нас есть дети, у них студенческие кредиты. И мы вынуждены помогать им их выплачивать. Но я переживаю за экономику страны.

Высшее образование в США дорогое, по карману далеко не всем. Даже к 40 годам часть американцев продолжает расплачиваться по образовательным кредитам. Однако прилежные выпускники школ могут выиграть гранты, стипендии - как спортивные, так и академические, -которые покрывают расходы на обучение. То есть кредитная кабала - не единственный способ для бедного студента получить образование. Так почему за ленивых должно платить всё общество? И не схлопнет ли эта инициатива и так дырявый американский бюджет? Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер так и не смогла дать внятного ответа.

- Где вы возьмете 300 миллиардов? Кто будет за это платить?

- Нынешняя администрация и демократы в Конгрессе проделали огромную работу, бенефициаром которой станет средний класс США. Мы делаем это для людей, которые зарабатывает меньше 125 тысяч долларов.

Запутались даже однопартийцы Байдена. В июле 2021 спикер палаты представителей Нэнси Пелоси говорила, что у президента нет полномочий списывать долги.

"Президент Соединенных Штатов может только отложить срок выплаты. Но у него нет полномочий списывать кредиты. Это должно быть актом Конгресса", - заявила Пелоси.

За год 82-летняя Пелоси об этом, конечно, забыла. И радостно приветствовала решение хозяина Белого дома. Вот выдержка из ее интервью Wall Street Journal: "Ну, мы в восторге от президента, потому что мы не знали, какие полномочия у президента были для этого. И теперь ясно, что, похоже, у него есть полномочия сделать это".

Тот же Wall Street Journal называет решение о списании студенческих ссуд подкупом избирателей к промежуточным выборам, а ещё инфляционным законом.

"Байдену нужно мобилизовать свой электорат. Байдену нужно показать своим избирателям, демократам, в том числе молодежи, которая редко ходит на участки, что он исполняет свои обещания. То, что он о них печется", - прокомментировал Малек Дудаков, политолог-американист.

По мнению экспертов, облегчение долгового бремени для 4 десятков миллионов человек увеличит их покупательную способность. Ведь отсутствие одной ступени в американской кредитной лестнице означает, что машину и дом можно взять в кредит быстрее. Это может привести к росту цен. Республиканцы назвали списание студенческих ссуд Байдена пощечиной каждой семье, которая честно платит по счетам.

"Послушайте, мы все платим по счетам, по кредитам. Каждый выбрал определенный карьерный путь или добровольно пошел служить в армию, чтобы не иметь задолженностей. К тому же, это спровоцирует резкую инфляцию. Администрация Байдена сама себе роет яму к предстоящим выборам", - сообщил Митч Макконел, сенатор-республиканец.

Бросая на алтарь рейтинга почти 400 миллиардов долларов и поддерживая бушующих белых воротничков за счёт рабочего класса, Байден рискует так разогнать инфляцию, что никакие громкие обещания на выборах в Конгресс его сторонникам не помогут.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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