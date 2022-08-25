Почему Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

Супруга, которую актер называл "немного сумасшедшей", хочет отсудить у него многомиллионное имущество

Теперь о драме, которая разворачивается в Голливуде. СМИ рассказали о том, что распалась одна из самых крепких и красивых пар американского шоу-бизнеса. После 25 лет брака на развод подала супруга Сильвестра Сталлоне. Она хочет отсудить у него многомиллионное имущество. О проблемах в их семье ещё до недавнего времени никто даже не подозревал. Слухи о возможном разладе разгорелись после того, как актёр появился на публике с новой татуировкой на месте старой - портрет жены он заменил на изображение своего пса.

От этих кадров наворачиваются слёзы. Во-первых, пара уж очень красивая. Во-вторых, осталась лишь на архивном видео. Вместо того, чтобы шумно и весело отметить серебряную свадьбу, Сталлоне и Флавин разводятся. Разумеется, у Слая этот брак далеко не первый. И, видимо, не последний. Но именно с Дженнифер он понял, что такое жизнь без кутежей и запоев.

"То, что у меня сейчас действительно есть, это прекрасная личная жизнь. И она стоит того", - говорил Сталлоне.

25 лет тихого семейного счастья, три красавицы-дочери, уютный дом и собака. И вдруг - как гром среди ясного неба - заявление Дженнифер: развод и девичья фамилия! Соцсети закипели: якобы 76-летний Рокки променял жену на собаку. Довёл женщину до ручки, набив на своём - ещё не дряблом - бицепсе портрет любимого ротвейлера Буткуса. И ведь неплохо получилось. Пёс как живой! Если бы не одно "но" - раньше на этом месте был портрет обожаемой супруги. А Сталлоне, можно сказать, предупреждал! Во время недавнего шоу с собственными дочками сказал об их матери всё, что думает.

"Она просто потрясающая. Но немного сумасшедшая", - описал жену Сталлоне.

Престарелый актёр действительно впал в состояние лёгкого помешательства, узнав причину похода Дженнифер в суд. Она подала заявление на развод, обвинив супруга в выведении активов из семейных фондов. Мол, тратит совместно нажитое. Ведь звёздные косметологи и массажисты обеспечивают Слаю свежий вид в 76. Цена на гилауронку и ботокс растёт. Может дойти до того, что Дженнифер не останется даже на маникюр! Флавин требует компенсацию. Причем немаленькую. По данным таблоидов, состояние семейства - не меньше 400 миллионов долларов. К тому же недавно Сталлоне весьма удачно продал певице Адель свой старый особняк за 58 миллионов. Остался еще один - ничуть не хуже - в Палм Бич. Вот за него Дженнифер после развода готова стоять насмерть. Требует, чтоб его передали ей в единоличную собственность.

Рокки пока держит удар. Во всяком случае, никаких резких выпадов. По-прежнему признаётся в любви к Дженнифер. А, главное, собаку просит ни в чём не винить.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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